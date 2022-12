KanAm Grund Real Estate Asset Management verstärkt Geschäftsführung

Frankfurt: Die KanAm Grund Real Estate Asset Management baut ihre Geschäftsführung aus. Zur weiteren Verstärkung der Führungsspitze werden Sascha Schadly (48) und Anthony Bull-Diamond (35) mit Wirkung zum 01.01.2023 in die Geschäftsführung berufen. Sie ergänzen somit ab dem neuen Jahr Olivier Catusse und Hans-Joachim Kleinert in der Führungsriege.

Während Schadly künftig die Betreuung der deutschen Investoren in der REAM verantwortlich zeichnet, wird Bull-Diamond die Immobilieninvestments der Gesellschaft in Europa (ex Deutschland und Frankreich) verantworten.

Sascha Schadly ist bereits seit 17 Jahren bei der KanAm Grund Group beschäftigt. Er ist seit 2016 Geschäftsführer bei der der KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und verantwortet die Bereiche Fondsmanagement, Business Development und Vertrieb/Betreuung der deutschen Investoren. Zudem ist er seit 2018 auch Geschäftsführer bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und dort zuständig für das Fondsmanagement.

Anthony Bull-Diamond ist seit 2018 bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Director, Head of Investment and Asset Management beschäftigt. In dieser Position wird er neben seiner neuen Funktion als Geschäftsführer der REAM auch weiterhin tätig sein.