Berlin/Oberhausen: Covivio erweitert mit Wirkung zum 1. November 2021 mit Katja Stiefenhöfer (37) das bislang sechsköpfige Team der Geschäftsführung um die Position der Geschäftsführerin für Finanzen. Dr. Daniel Frey, CEO Covivio in Deutschland, hatte bislang diesen Bereich in Personalunion geführt. Aus der Position der Leiterin Rechnungswesen wechselt sie von der in Duisburg ansässigen deutschen Tochter des französischen Shoppingcenterbetreibers Klépierre.