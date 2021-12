Katrin Williams als Vorstandsvorsitzende der Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V. bestätigt

Berlin / Leipzig: Auf der digitalen Mitgliederversammlung haben die „Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.“ am 6. Dezember ihr Führungsteam für die kommenden beiden Jahre gewählt. Katrin Williams, Vertriebsleiterin Ost der DOK Systeme GmbH in Leipzig und seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzende des Vereins, wurde bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen im Amt bestätigt.

Patricia Friebel (Mitglied der Geschäftsleitung der MK Beteiligungs GmbH in Dresden) und Dr. Maria Wolleh (Partnerin und Geschäftsführerin der kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Cordula Fay (Abteilungsleiterin bei der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH in Berlin), Frauke van Kisfeld (Portfoliomanagerin bei der LIDL Dienstleistung GmbH & Co. KG in Köln) sowie Jutta Heusel (Managing Director der Kollmannsperger Executive Research in München). Heusel war bereits von 2009 bis 2015 Mitglied des Vorstands.

Nicht mehr zur Wahl angetreten waren Stefanie Risse (M.D.C. (Madrid) Rechtsanwältin und Partnerin in der Kanzlei Dr. Stiff und Partner), Anna Klaft (Director EMEA Data Center Solutions bei CBRE CWS) und Angelika Knaus (Prokuristin bei Ebner Stolz).