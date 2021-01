KGAL erweitert Geschäftsführung um Dr. Anke Sax als erste COO/CTO

Grünwald : Die KGAL GmbH & Co. KG erweitert zum ersten Februar 2021 ihre Geschäftsführung um Dr. Anke Sax auf vier Personen. Neben CEO Gert Waltenbauer, Chief Financial Officer Dr. Thomas Schröer und Chief Investment Officer Dr. Klaus Wolf wird Dr. Anke Sax künftig als Chief Technology Officer und Chief Operation Officer die Digitalisierungsstrategie und Unternehmensorganisation der KGAL-Gruppe verantworten. Zuletzt war Dr. Anke Sax als Chief Information Officer zwischen 2017 bis 2020 bei der Deutschen WertpapierService Bank AG in Frankfurt am Main tätig