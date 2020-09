KGAL erweitert Infrastruktur-Team mit Besetzung von Schlüsselpositionen

Grünwald : Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG erweitert ihre Infrastruktur-Expertise mit Thomas Engelmann, CFA, CAIA als neuem Head of Energy Transition Infrastructure und Carsten Haubner, CFA als Portfolio Manager Infrastructure.

Thomas Engelmann verantwortet seit 1.7.2020 den Auf- und Ausbau des neuen Teilbereichs Energy Transition. Zuletzt war er mehrere Jahre als Head of Transaction & Investment Management bei Allianz Global Investors tätig. Bereits seit Beginn des Jahres ist auch Carsten Haubner als Portfolio Manager neu an Bord des Infrastruktur-Teams. Er wird das Gesicht des in Kürze geplanten Nachfolgefonds des ESPF 4 aus der erfolgreichen Serie der European Sustainable Power Funds sein. Der Experte für Finanzierungen von erneuerbaren Energien verantwortete vor seinem Wechsel langjährig den Bereich Risk Rating, Project- & Structure Finance bei der Siemens Bank GmbH.