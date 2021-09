München: Die ACCUMULATA Real Estate Group erweitert seinen Beirat. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche in Deutschland und Europa soll Klaus Schmitt in erster Linie den Ausbau der Unternehmensbereiche Investment- und Asset-Management unterstützen.

Der Jurist Klaus Schmitt war zuletzt als Vorstand (COO) der Patrizia AG tätig.