Konstantin Kortmann leitet Geschäftsbereich Capital Markets bei JLL

Frankfurt: Dr. Konstantin Kortmann, Country Leader JLL Germany, übernimmt mit Wirkung zum Jahresbeginn 2025 die Leitung des Geschäftsbereichs Capital Markets bei JLL in Deutschland. Er wird das Segment zusätzlich zu seiner Landesverantwortung leiten. Dafür wird er die Führung des Geschäftsbereichs Markets Advisory, in dem die Vermietungsabteilungen zusammengefasst sind, künftig abgeben.

Jan Eckert, CEO JLL Schweiz und bislang Head of Capital Markets DACH, wird weiterhin die erfolgreiche schweizerische Landesgesellschaft von JLL führen und zusätzlich die Verantwortung für das Capital-Markets-Geschäft in den europäischen Märkten in Italien, Schweden und Finnland übernehmen. Als Mitglied des europäischen Executive Committee im Bereich Capital Markets wird er zudem die Rolle des Chairmans für die Region DACH bekleiden.