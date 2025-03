LAIQON holt Axel Hörger als Senior Advisor to the Board

Hamburg: Axel Hörger, ehemaliger CEO der UBS Deutschland AG, ist neuer Senior Advisor to the Board der LAIQON AG und soll das Management der LAIQON AG in dieser Funktion bei seinen Wachstumsplänen im Wealth- und Asset Management durch sein berufliches Netzwerk und seine Erfahrung unterstützen.

Hörger verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche. Er war u.a. Co-Investor und Chairman der AIB Acquisition Cooperation, CEO der Lombard International Assurance, CEO der UBS Deutschland AG, und Head of Institutional Sales für EMEA bei Goldman Sachs. Bis heute ist er in diversen Beratungsausschüssen aktiv, u. a. bei Siemens und der Atlantik-Brücke e.V.