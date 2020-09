LaSalle ernennt Philip La Pierre zum CEO of Europe

London: LaSalle Investment Management hat Philip La Pierre mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 zum CEO of Europe ernannt. In dieser Rolle unterstehen ihm alle Aktivitäten und Geschäftstätigkeiten in ganz Europa.

Als Mitglied des europäischen Führungsteams von LaSalle war Philip La Pierre seit September 2018 als Head of Continental Europe und CIO tätig. La Pierre berichtet von London aus direkt an Jeff Jacobson, Global CEO von LaSalle.

Bevor er zu LaSalle kam, war La Pierre Co-Chief Investment Officer bei Corestate Capital. Er folgt in seiner neuen Position auf Karen Brennan, die zum Chief Financial Officer von JLL ernannt wurde, der Muttergesellschaft von LaSalle Investment Management.