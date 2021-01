LEG Entwicklung GmbH regelt Nachfolge in der Geschäftsführung

Kronshagen : Die LEG Entwicklung GmbH regelt bereits frühzeitig die altersbedingte Nachfolge in der Geschäftsführung. Ab dem 01.01.2022 wird Jost de Jager Nachfolger von Burkhard Schmütz, der dem Unternehmen seit seiner Gründung 1996 als Prokurist und zuletzt als Geschäftsführer angehört und im kommenden Jahr planmäßig aus der Geschäftsführung ausscheidet. Bereits ab sofort tritt Jost de Jager als Generalbevollmächtigter in die LEG ein und unterstützt die Geschäftsführung in laufenden und neuen Projekten. Unverändert wird Dr. Marc Weinstock der LEG-Geschäftsführung als Geschäftsführender Gesellschafter angehören.

Nach seinem Wechsel in die Wirtschaft ist de Jager seit 2015 für die DSK-BIG Gruppe tätig und verantwortete zuletzt als Geschäftsführer die Neuaufstellung des Analyse- und Prognose-Instituts GEWOS und dessen Integration in die Unternehmensgruppe. De Jager wird bis Ende des Jahres Geschäftsführer von GEWOS bleiben und seine laufenden Beratungsprojekte dort weiterführen.