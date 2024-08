Berlin: Heimstaden Deutschland hat Lisa Strohbücker für die Position Head of Investment Germany gewonnen. Sie startete im August in ihrer neuen Rolle am Standort Berlin und wird in ihrer Funktion direkt an Co-CEO Christian Fladeland berichten.

Ihren letzten Tätigkeiten als CEO mehrerer familiengeführter Unternehmen mit Fokus auf Wohnungsbau und -verwaltung sowie als selbstständige Immobilieninvestorin gingen Stationen u.a. bei BGO und Deutsche Bank (DWS) voran.