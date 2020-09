Frankfurt: Magnus Danneck, (53), Dipl.-Kaufmann, verantwortet ab sofort als CEO Deutschland die Expansion der Fahrländer Partner AG nach Deutschland. Das unabhängige Beratungs- und Forschungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich will mit der eigenständigen Niederlassung Fahrländer Partner Deutschland AG in Frankfurt am Main den deutschen Markt erschließen. Danneck verantwortete zuletzt den Bereich Unternehmenskommunikation bei JLL Deutschland.