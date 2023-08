Manuel Backfisch MRICS wird neuer Head of Capital bei Colliers Frankfurt

Frankfurt: Manuel Backfisch MRICS wird zum 1. November neuer Head of Capital Markets bei Colliers in Frankfurt. Zuletzt war Backfisch als Senior Team Leader Office Investment Frankfurt bei JLL tätig.

Im Rahmen der Neuaufstellung des Standortes Frankfurt verlässt Marc Nickel, Head of Office Letting Frankfurt, Colliers. Seine Aufgaben in der Geschäftsführung übernehmen interimistisch Cem Ergüney, Head of Office Letting NRW und Felix von Saucken, Head of Residential Germany und aktueller Regional Manager von Colliers in Frankfurt.