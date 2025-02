Frankfurt: Marcus Lemli (55) wechselt von Savills zu CBRE und löst ab Juli Kai Menden als Head of Capital Markets Germany ab. Mende wird sich wieder auf seine Hauptfunktion als CEO in Deutschland und das Advisory Business konzentrieren.

Bei Savills war Lemli zuletzt als CEO Germany & Head of Investment Europe tätig und hat zuvor mehrere Jahre in leitenden Funktionen bei JLL in Deutschland und Spanien sowie bei Savills in Spanien gearbeitet.