Margarete van Ackeren wird Leiterin Kommunikation und Strategie beim ZIA

Berlin: Dr. Margarete van Ackeren wird Leiterin Kommunikation und Strategie beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA). Sie verantwortet ab 1. Mai 2022 alle Kommunikationsaktivitäten sowie die strategische Ausrichtung des Spitzenverbands der Immobilienwirtschaft und tritt die Nachfolge von Jens Teschke an, der den ZIA auf eigenen Wunsch verlässt. Zuletzt war sie Pressesprecherin des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten in Nordrhein-Westfalen. Zuvor hat sie über 20 Jahre als Journalistin gearbeitet, unter anderem als Chefkorrespondentin von Focus Online in Berlin sowie Parlamentskorrespondentin der Rheinischen Post.