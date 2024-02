Markus Trost übernimmt neue Rolle für Quartiersentwicklungen bei JLL

München: Dr. Markus Trost übernimmt zum 1. März die bei JLL neu geschaffene Stelle als Executive Director Urban Developments & Strategic Real Estate Projects (DACH). In seiner neuen Funktion wird sich Trost auf die Restrukturierung städtischer Quartiere sowie Nachnutzungskonzepte für Unternehmensstandorte fokussieren. In seiner neuen Rolle berichtet Markus Trost an Martina Williams, Head of JLL Work Dynamics DACH and CEE & EMEA Consulting Lead.

Der Architekt (TU München) und Immobilienökonom ist seit 2015 für JLL am Standort München tätig, seit drei Jahren als Niederlassungsleiter für München und Nürnberg. Zuvor arbeitete er bereits für die MEAG und die WSP Deutschland AG.

Boris Nachbauer führt künftig den Bereich Project & Development Services Region Süd

Trost übt diese neue Rolle künftig parallel zu seiner bisherigen Funktion als Niederlassungsleiter aus. Seine Aufgaben als Lead Project & Development Services Region Süd übergibt er an Boris Nachbauer. Nachbauer ist ebenfalls seit 2015 bei JLL in München und führt bereits seit Mai 2019 das Team Project Management Fit-out in der Region Süd.