Markus Trost wird Niederlassungsleiter bei JLL in München

München: Dr. Markus Trost (48) leitet ab 1. März 2021 die JLL-Niederlassung in München und damit zugleich die Repräsentanz in Nürnberg. Der promovierte Architekt und Immobilienökonom verantwortet seit 2015 das Team Project & Development Services bei JLL in der Region Süd. Diese Funktion wird er auch in seiner neuen Rolle weiterhin wahrnehmen. Bevor er zu JLL kam, war Trost als Projektkoordinator Investment Management bei der MEAG sowie in der Geschäftsleitung der WSP Deutschland AG in München tätig.

Markus Trost übernimmt diese Rolle von Dr. Gunnar Gombert (42), der mit Jahresbeginn zum Head of Sales & Business Development sowie ins deutsche Operations Board berufen wurde und seitdem die Niederlassung übergangsweise in Personalunion weitergeführt hatte.