Martina Williams führt bei JLL Work Dynamics zusätzliche Länder

Frankfurt: JLL ernennt Martina Williams zur Head of Work Dynamics für Northern Europe. Williams verantwortet diesen Geschäftsbereich bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Nun kommen noch die Länder Skandinaviens und die Niederlande hinzu. Williams arbeitet seit Oktober 2020 als Geschäftsführende Direktorin bei JLL.

Als Präsidiumsmitglied ist Martina Williams im Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) sowie als Co-Vorsitzende des Büroimmobilien-Ausschusses tätig und bringt sich seit mehr als vier Jahren im Central European Chapter von CoreNet Global aktiv ein.