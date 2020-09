Martina Williams wird Head of Corporate Solutions DACH und CEE bei JLL

Frankfurt: JLL ernennt Martina Williams mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 zum Head of Corporate Solutions DACH und CEE (Osteuropa). Sie wechselt von CBRE, wo sie bislang als Global Strategy & Transformation Officer die Transformation für ein globales Unternehmensportfolio leitete und Mitglied des EMEA Executive Teams im Bereich Advisory & Transaction Services war. In der bei JLL neu geschaffenen Rolle wird die Diplom-Ingenieurin außerdem Mitglied des Corporate Solutions EMEA Boards und des deutschen Strategy Boards. Sie berichtet an Sabine Eckhardt, CEO JLL Central Europe, sowie an Mark Caskey, EMEA CEO Corporate Solutions.