Hamburg: Zum 1. August 2024 wird Matthias Kath-Burdack in die Geschäftsführung der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH berufen und tritt die Nachfolge von Malte Priester an. So bleibt das Führungsteam der KVG weiterhin 4-köpfig.

Malte Priester verlässt die Quantum Immobilien KVG spätestens zum 30. November 2024 auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.