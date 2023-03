MEAG stellt Geschäftsführung neu auf

München: Dr. Alexander Röhrs (47) wird zum 1. Juli 2023 neu in die Geschäftsführung der MEAG als Head of Public Markets berufen. Seit 2006 ist Röhrs für die MEAG tätig, aktuell als President MEAG New York. Für die neue Aufgabe kehrt Röhrs mit seiner Familie nach München zurück.

Ebenfalls zum 1. Juli 2023 übernimmt Katja Lammert (50), seit Oktober 2021 Chief Administration Officer der MEAG, die Verantwortung als Chief Investment Officer Alternative Assets. Sie wird ihre neue Funktion in einer Übergangsphase gemeinsam mit Dr. Michael Bös (64) ausüben, der entsprechend seiner persönlichen Lebensplanung zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Antonia Jobke (36) folgt Katja Lammert in der Position des Chief Administration Officer und rückt zum 1. Juli 2023 neu in die MEAG Geschäftsführung auf. Seit 2021 ist sie in der MEAG als Head of Strategy & Transformation verantwortlich für die Implementierung des Transformationsprogramms MEAG2025.

Holger Kerzel (58) übergibt zum 1. April 2023 in der Geschäftsführung seine Verantwortung an Thomas Bayerl (45), der als Global Head Illiquid Assets neu in die Geschäftsführung berufen wird. Bis zum 30. Juni 2023 bleibt Kerzel in der Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich für den Bereich Public Markets. Bayerl ist seit 2008 für die MEAG tätig, aktuell als Head of Illiquid Assets Debts and Renewable Energy Equity.

Ebenfalls zum 1. April 2023 verantwortet Dr. Stefan Haas (51) als Global Head of Real Estate neu die globalen Immobilienaktivitäten der MEAG in der Geschäftsführung. Auch Haas kommt aus den eigenen Reihen: Er ist seit 2006 für die MEAG tätig, derzeit als Head of Real Estate Asset Management. Er folgt auf Dr. Hans-Joachim Barkmann (62).