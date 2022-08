Frankfurt: Cushman & Wakefield hat Michael Fleck (49) die Führung für das Frankfurter Capital Markets Team übertragen. In dieser Rolle verantwortet er neben der Mainmetropole auch das Rhein-Main-Gebiet sowie zentrale Städte im südwestdeutschen Raum. Er folgt mit seiner neuen Aufgabe auf Richard Tucker, der das Unternehmen verlassen hat.

Michael Fleck berichtet als Head of Capital Markets Frankfurt auch weiterhin an Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany.