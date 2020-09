Frankfurt: Die Silverton Group hat Michael Gail zum neuen Head of Acquisition and Sales / Director Investments ernannt. Der 35-Jährige ist in der Niederlassung München von Silverton tätig und leitet zudem das Investmentteam der Unternehmenszentrale in Frankfurt. Vor seinem Wechsel zu Silverton war Michael Gail Director Investment der Savills Immobilien Beratungs-GmbH in München.