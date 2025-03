Michael Marcinek wird neuer Head of Business Development bei GARBE Industrial Real Estate

Hamburg: Michael Marcinek ist neuer Head of Business Development bei der GARBE Industrial Real Estate. Marcinek bringt über 9 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit und war zuletzt stellvertretender Geschäftsführer bei der BREMER Projektentwicklung GmbH. Er übernimmt die Position von Adrian Zellner, der bereits im Oktober 2024 die Geschäftsführung von GARBE Insite übernahm und künftig seine Aufgaben um übergeordnete Business-Development-Tätigkeiten in der GARBE Industrial Holding erweitern wird.