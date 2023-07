Michael Sommer ist neuer Teamleiter Architektur bei CANZLER in Frankfurt

Frankfurt: Michael Sommer ist seit dem 1. Juli 2023 neuer Teamleiter Architektur des Immobilienberatungs- und Planungsbüro CANZLER, ein Unternehmen der SOCOTEC Gruppe. Sommer soll neben seiner Personalverantwortung als Teamleiter am Standort Frankfurt die Integration der seit Januar zu CANZLER gehörenden Kollegen von Höhlich & Schmotz in Mainz begleiten und die Zusammenarbeit der beiden Architektenteams bei Projekten in der Rhein-Main-Region festigen und ausbauen.

Sommer war zuletzt als Abteilungsleiter Architektur und Innenarchitektur bei der Obermeyer Gebäudeplanung für nationale und internationale Großprojekte verantwortlich. Davor war er für Fibona als Bauherrenvertretung und Projektleiter und bei einem regional tätigen Generalplaner zehn Jahre lang als Leiter der Planungsabteilungung und der Geschäftsentwicklung tätig.

Sommer ist zudem Trainer bei der HAUFE Akademie im Bereich Immobilienwirtschaft und -management zum Thema „Nachhaltige Immobilienprojektentwicklung im Gebäude-bestand“ sowie Referent für die Architektenkammer Hessen und an Hochschulen.