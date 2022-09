Frankfurt: CBRE konnte Natalie Wehrmann (50) als neue Head of Strategic Advisory gewinnen. Damit folgt sie auf Ralf Heuser (62), der ab sofort die neu geschaffene Position Head of Client Relationship Management innehat. Beide berichten an Oliver Küppers, Head of Advisory & Transaction Services Occupier.

Vor ihrem Wechsel zu CBRE war Wehrmann seit 2019 Associate Partner bei EY Real Estate.