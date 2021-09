Neue Doppelspitze für Hamburger Studienzentrum der EBZ Business School

Hamburg: Dank der Unterstützung von 25 Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft stärkt die EBZ Business School ihr Studienzentrum mit zusätzlichem Personal: Stiftungs-Professor für die norddeutsche Wohnungswirtschaft Prof. Dr. Markus Knüfermann und Campusleiter Roland Keich agieren mit Beginn des Wintersemesters 2021 als Doppelspitze am Studienzentrum in Langenhorn. An der EBZ Business School ist Dr. Markus Knüfermann bereits seit August 2009 hauptamtlicher Professor für Volkswirtschaftslehre. Ergänzt wird er von Roland Keich, der gleichzeitig neuer akademischer Campusleiter mit dauerhaftem Sitz am Studienzentrum im Hamburg wird. Roland Keich ist langjähriger Insider der norddeutschen Immobilienbranche und für die Immobilienfachhochschule bereits seit vielen Jahren als Fachdozent tätig