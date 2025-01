Neue Doppelspitze bei Drooms: Jasmin Menz wird CPO und Nikita Chernukhin CTO

Frankfurt: Jasmin Menz ist neue Chief Product Officer und Nikita Chernukhin neuer Chief Technology Officer bei Drooms. Beide sind seit 2015 bei Drooms. Menz war zuletzt als SVP Product maßgeblich an der Produktkonzeption beteiligt, Chernukhin hat zuletzt in der Rolle des SVP Platform Architecture erfolgreich die Softwareentwicklung mitgestaltet. Sie treten die Nachfolge von Petter Made an, welcher seit 2014 als CTPO beide Positionen ausgefüllt hatte und sich nun, im besten gegenseitigen Einvernehmen, einer neuen beruflichen Herausforderung widmet.