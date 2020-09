Neustrukturierung der immobilienwirtschaftlichen Aufgaben der RAG Aktiengesellschaft

Essen: Die RAG Aktiengesellschaft wird das Geschäftsfeld „Management Nachbergbau“ von der Tochtergesellschaft RAG Montan Immobilien GmbH integrieren. Nach der Neuorganisation bleibt die für neue Ansiedlungen dringend benötigte Flächenentwicklung in den ehemaligen Bergbauregionen an der Ruhr, in Ibbenbüren und im Saarland Kerngeschäft der RAG Montan Immobilien. Sie leistet damit weiterhin einen wesentlichen Beitrag zum Strukturwandel.

In den letzten zehn Monaten hat die Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien das Unternehmen mit Hochdruck auf die beabsichtigte Abgabe des Geschäftsfeldes „Management Nachbergbau“ vorbereitet und damit auch die Grundlage für die notwendige Organisationsstraffung geschaffen. Diese ist verbunden mit zwei Wechseln in der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Uwe Penth, und der kaufmännische Geschäftsführer, Hans Jürgen Meiers, werden das Unternehmen zum 30.09.2020 verlassen.

Zum 01.10.2020 übernimmt der Vorstand Finanzen der RAG Aktiengesellschaft, Michael Kalthoff, zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben den Vorsitz in der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien. Ihm zur Seite gestellt wird Stefan Hager, Leiter des Unternehmensbereichs Standort- und Geodienste der RAG Aktiengesellschaft. Der amtierende Arbeitsdirektor der RAG Montan Immobilien, Ulrich Wessel, komplettiert die Geschäftsführung.