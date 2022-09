Hamburg: Die GARBE Institutional Capital verstärkt mit Nikolaos Thomas das Team als Head of Fund Operations. In dieser neu geschaffenen Funktion verantwortet der 46-Jährige das operative Fondsmanagement für die paneuropäische Plattform des Unternehmens. Er berichtet an Geschäftsführer Dr. Thomas Kallenbrunnen.

Nikolaos Thomas wechselt von der Helaba Invest zur GARBE Institutional Capital.