Nikolaus Adenauer verstärkt Geschäftsleitung bei German American Realty in Köln

Köln: Nikolaus Adenauer ist neuer geschäftsführender Gesellschafter der German American Realty-Gruppe. Sein Fokus wird auf dem Bereich Investment Management und der operativen Weiterentwicklung des GAR-Portfolios liegen.

Nach seinem Wirtschaftsstudium in London und mehreren beruflichen Stationen in Deutschland erwarb Nikolaus Adenauer in den Jahren 2019 bis 2021 einen Abschluss zum Master of Business Administration (MBA) an der Harvard Business School in den USA. Anschließend war er für drei Jahre im Transaktionsteam von PIMCO in New York tätig. Dort sammelte er als Vice President im Portfolio Management umfassende Investmenterfahrung in den Bereichen Direktbeteiligungen, Mezzanine- und Preferred Equity sowie Fremdfinanzierung.