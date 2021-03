Hamburg : Seit Anfang Februar 2021 verstärkt Ole Segebarth als neues Mitglied der Geschäftsführung die Projektentwicklungssparte des Immobilienunternehmens May & Co. mit Sitz in Hamburg. Der 36-Jährige ergänzt damit die Führungsriege und verantwortet bei seinem neuen Arbeitgeber fortan vornehmlich die Akquisition und Entwicklung von Büroimmobilien. Ole Segebarth wechselt von Colliers International, bei dem er seit 2017 als Associate Director im Capital Markets Team tätig war.