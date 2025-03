Panajotis Aspiotis und Karsten Nemecek leiten künftig Agency und Capital Markets Teams von Savills in Deutschland

Frankfurt: Panajotis Aspiotis ist neben seiner Rolle als Chief Commercial Officer neuer Head of National Agency und Karsten Nemecek wird zusätzlich zu seiner Funktion als Co-Head Corporate Finance – Valuation (CFV) ab sofort als stellvertretender CEO von Savills Deutschland die Leitung der deutschen Capital Markets- und Investmentteams übernehmen.

Zudem wurde Jan-Niklas Rotberg, Managing Director und Head of Office Agency Germany, in das deutsche Executive Committee aufgenommen. Er sitzt nun neben Christian Valenthon (Chief Operating Officer), Draženko Grahovac, Panajotis Aspiotis und Karsten Nemecek im Komitee welches an den CEO von Savills UK & EMEA, James Sparrow berichtet.