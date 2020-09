Zürich: Die PATRIZIA AG eröffnet ein Büro in der Schweiz. Mehrere Führungskräfte werden in dem Büro an der Bahnhofstrasse in Zürich arbeiten, darunter PATRIZIAs Co-CEO Thomas Wels. Aaron Scott verstärkt PATRIZIA als Head of Strategy & ESG und berichtet an Thomas Wels. Scott wird die Umsetzung der „Strategie 2023″ maßgeblich vorantreiben. Er war zuvor 20 Jahre im Change Management und in der Strategieentwicklung für die Australische Nationalbank und UBS tätig.