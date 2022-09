PATRIZIA Infrastructure ernennt drei neue Führungskräfte für beschleunigtes Wachstum

London: PATRIZIA richtet ein neues, strategisches Geschäftspartnermodell für ihr Infrastructure-Equity-Team in Europa und Nordamerika sowie die neu geschaffene Funktion des Head of Sustainable Transformation, ein.

Im Rahmen dieses strategischen Schrittes hat PATRIZIA Infrastructure seine Kompetenzen durch die Ernennung von zwei neuen Geschäftspartnern verstärkt: Wessel Schevernels, der intern gewechselt ist, und Jean-François Willame, der von Cube Infrastructure hinzukommt. Aaron Scott wurde zum Head of Sustainable Transformation ernannt. Er folgt intern auf seine vorherige Funktion als PATRIZIAs Head of Strategy and Sustainability.