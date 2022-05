Paul Walch und Jörg-Karsten Hagen verstärken Management-Team der Deutschen Fonds Holding

Stuttgart: Die Deutsche Fonds Holding GmbH hat sich neu ausgerichtet und holt Vertriebsprofi Paul Walch, der die Leitung des Bereiches Business Development und Projektmanagement übernimmt, sowie den Fonds- und Assetmanagement-Experten Jörg-Karsten Hagen als Group Head of Assetmanagement an Bord. Walch und Hagen werden in diesen Positionen das Auflegen neuer regulierter Fonds-Vehikel- sowie den Ausbau des Assetmanagement-Portfolios weiter vorantreiben.

Paul Walch ist seit dem 1. Januar 2022 Leiter Business Development und Projektmanagement der DFH. Seit 2013 war Walch Geschäftsführer verschiedener Fonds- und Objektgesellschaften.

Jörg-Karsten Hagen ist seit dem 1. März 2022 Group Head of Assetmanagement der DFH und verantwortet den Bereich an allen Standorten der Gruppe. Seit 2008 war Jörg-Karsten Hagen als Leiter Fondsmanagement und als Geschäftsführer bei der HGA Grundbesitz und Anlage GmbH verantwortlich.