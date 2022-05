Philip Bähr leitet Office-Leasing-Team bei JLL in Düsseldorf

Düsseldorf: JLL hat Philip Bähr (49) zum neuen Senior Team Leader Office Leasing am Standort Düsseldorf ernannt. Der Diplom-Kaufmann kommt von der Multi Germany GmbH, wo er in den vergangenen vier Jahren als Head of Leasing für Deutschland tätig war. Bereits von 2003 bis 2006 war er Mitglied im Office Leasing Team bei JLL in Hamburg gewesen. Philip Bähr folgt auf Miguel Rodriguez Thielen, der sich nun wieder ausschließlich auf seine Rolle als Lead Director Tenant Representation Germany fokussiert.