Berlin : Aleksander Mojski wird mit Wirkung zum 01.08.2021 neuer Finanzvorstand der PRIMUS Immobilien AG. Mojski verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung in leitenden Positionen, unter anderem in den Bereichen Immobilien, Start-ups und Professional Services. Zuletzt war er für Cresco Real Estate als Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Finance tätig.