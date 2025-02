Prof. Dr. Gunnar Gombert ist neuer Strategic Advisor Capital Markets bei Cushman & Wakefield

Frankfurt/ München: Prof. Dr. Gunnar Gombert (50) ist neuer Strategic Advisor Capital Markets bei Cushman & Wakefield und wird fortan den Aufbau des Capital Markets Teams steuern. Seine Professur für Immobilienwirtschaft an der IU Internationale Hochschule München sowie seine eigene Strategieberatung bleiben davon unberührt. Von 2018 bis 2023 war Gombert bei JLL tätig, u.a. als Strategy & Operations Board Member Germany, als Head of Sales & Business Development Germany und als Niederlassungsleiter München. Weitere Stationen umfassten Wealthcap, wo Gombert die Position des Head of Investment & Asset Management als First Vice President bekleidete sowie PwC und KPMG, wo er im Bereich Real Estate Advisory aktiv war.