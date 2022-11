PRPROJECT Investment bestellt Heiko Böhnke zum Geschäftsführer für institutionelle Investmentgesellschaft

Bamberg: Seit November 2022 wird die PROJECT Real Estate Institutional GmbH von Heiko Böhnke (52) geleitet.

Böhnke ist ausgebildeter Bankkaufmann und Betriebswirt und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft. So verantwortete er seit 2019 als Vorstand den Eigenkapitalvertrieb von offenen Immobilien Spezial-AIF bei der Hamburger Real Exchange AG. Zuvor war er seit 2014 bei der Catella Real Estate AG in München als Geschäftsführer im Business Development und Fund Raising tätig. Weitere Stationen seiner Karriere bildeten die IWH Immobilien Werte Hamburg, HCI Capital AG sowie die Hamburger Sparkasse. Seit 1. November 2022 zeichnet Heiko Böhnke als Geschäftsführer der PROJECT Real Estate Trust GmbH verantwortlich, die mit Wirkung zum 10. November 2022 in PROJECT Real Estate Institutional GmbH umfirmiert wurde.