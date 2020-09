Publity-CEO Thomas Olek will zu Preos wechseln

Frankfurt/Leipzig: Thomas Olek, Vorsitzender des Vorstands (CEO) des Asset Managers Publity, hat den Aufsichtsrat von Publity in Kenntnis gesetzt, Verhandlungen mit dem Aufsichtsrat des Immobilieninvestors Preos Real Estate über die Übernahme der Position des CEOs von Preos zum 1. Januar 2021 aufgenommen zu haben. Zugleich hat Olek angekündigt, bei positivem Ausgang dieser Gespräche seine Position als Vorstandsvorsitzender der Publity zum 31. Dezember 2020 niederlegen zu wollen. Die Aufnahme der Gespräche erfolgt im Einvernehmen mit Publity, die zu rund 87% an Preos beteiligt ist. Olek will seine mittelbare Beteiligung an Publity als langfristig orientierter Großaktionär weiter halten und in Abhängigkeit vom Börsenkurs auch künftig Aktien und Anleihen von Publity am Markt erwerben. Die bestehende Lock-up Vereinbarung für einen signifikanten Teil der Aktien von Olek bleibt von einem möglichen Ausscheiden aus dem Vorstand unberührt.