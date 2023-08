Ralf Otzen erweitert die Geschäftsführung der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH

Hamburg: Ralf Otzen ist in die Geschäftsführung der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, einer Gesellschaft der in Hamburg ansässigen IMMAC group, bestellt worden und bildet ab sofort gemeinsam mit Geschäftsführer Tim Ruttmann das Führungsduo der Kapitalverwaltung.

Otzen, der in seiner neuen Position das Portfoliomanagement der offenen und geschlossenen Fonds verantwortet, sammelte nach seinem Studium an der Frankfurt School of Finance & Management in den vergangenen 20 Jahren Berufserfahrung bei verschiedenen namhaften Banken. Dort lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Vertrieb von Fonds- und festverzinslichen Produkten. Zuletzt war er bei einem auf Healthcare spezialisierten Immobilienfonds unter anderem für das Asset- und Property-Management von Pflegeheimen, Objekten mit betreutem Wohnen und Kliniken verantwortlich.