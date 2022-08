Frankfurt: Ralf Otzen, Chief Financial Officer der Primonial REIM Germany AG, verlässt das Unternehmen zum 31. August 2022. Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen. Seine Aufgaben wird Benjamin Mertens übernehmen. Um eine reibungslose Übergabe der Geschäfte zu gewährleisten, nahm Benjamin Mertens seine Tätigkeit bereits am 1. Juli 2022 auf.