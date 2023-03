Real I.S. Australia Pty gewinnt George Koumoukelis als Capital Transaction Manager

München/Sydney: George Koumoukelis ist neuer Capital Transaction Manager der Real I.S. Australia Pty Ltd. Er löst damit Johannes van Reesema ab und wird sich künftig um das gesamte Transaktionsgeschehen der australischen Tochtergesellschaft kümmern.

Bevor er zu Real I.S. kam, war Koumoukelis als Transaction Manager bei PwC Australia, sowie als Senior Manager Development Strategy bei der Western Sydney University beschäftigt.

Koumoukelis verfügt sowohl über einen Bachelor of Resource Economics als auch über ein Graduate Diploma of Property Development von der University of Sydney.