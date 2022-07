Real I.S. stellt Asset-Management in Deutschland neu auf

München: Die Real I.S. hat die Aufgaben innerhalb des deutschen Asset-Managements neu verteilt. Christopher Sodl übernimmt die Leitung des Teams „Asset Management Office“. Die Nutzungsart Residential ist in Zukunft zusätzlich zu Retail, Hotel und Logistik im Team von Maximilian Ludwig angesiedelt. Mit Markus König (Residential) und Katja Meqdam (Senior Living) konnten zudem zwei ausgewiesene Experten für das Team gewonnen werden.

Christopher Sodl ist seit Oktober 2018 als Director Asset Management bei der Real I.S. AG. Maximilian Ludwig fing 2014 bei der Real I.S. AG als Director Asset Management an, bevor er 2017 zum Head of Asset Management Retail, Hotel & Logistics berufen wurde. Markus König war in den vergangenen 15 Jahren bei PATRIZIA tätig. Katja Meqdam war 16 Jahre bei bulwiengesa als Projektleiterin zuständig, bevor sie 2022 zur Real I.S. stieß.