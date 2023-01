Hamburg: Rebecca Froehlich (29) ist neue Leiterin des Retail Investment Team Nord bei JLL. Sie übernimmt diese Rolle von Sarah Hoffmann, die das Team bislang parallel zu ihrer Rolle als Head des bundesweiten Retail-Investment-Bereichs geleitet hatte. Froehlich ist seit Anfang 2016 für JLL tätig und hat in dieser Zeit berufsbegleitend ihren Master of Real Estate Management an der EBZ Business School abgeschlossen.