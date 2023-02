REM ASSETS Unternehmensimmobilien AG gewinnt Dr. Hans Volkert Volckens für Aufsichtsrat

Stuttgart: Die REM ASSETS Unternehmensimmobilien AG hat Dr. Hans Volkert Volckens zum Aufsichtsrat bestellt. Volckens, Geschäftsführender Gesellschafter der Strategie- und Managementberatung Blacklake Management Partner, wird das Unternehmen bei der strategischen Weiterentwicklung seiner Geschäftsfelder unterstützen.

Volckens bringt sein breites Netzwerk und seine über 25-jährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft ein. Vor seiner Gründung von Blacklake leitete er als EMEA Head of Real Estate Advisory das Immobilienberatungsgeschäft von KPMG Deutschland. Zuvor war er Vorstand bei CA Immo. Volckens ist ehrenamtlicher Leiter des Steuerausschusses und Präsidiumsmitglied des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V., Vorstand des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft und Dozent an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.