London : PGIM Real Estate hat Henri Vuong mit sofortiger Wirkung als Executive Director und Head of Real Estate Debt Investment Research in sein globales Research Team in London berufen. In dieser neu geschaffenen Position wird sie den Debt Research Bereich für Immobilienmärkte leiten und weiterentwickeln. Sie wird an Peter Hayes, Global Head of Investment Research, berichten. Henri Vuong war zuvor bei INREV als Director of Research and Market Information tätig.