Frankfurt: Richard Tucker (54) kommt zurück zu JLL und wird ab Januar 2023 als Senior Director im Office Investment Team Frankfurt arbeiten. Er verlässt Cushman Wakefield, wo er seit 2017 als International Partner die Frankfurter Niederlassung und das Capital Markets Team geleitet hatte. Bei JLL wird sich Richard Tucker wieder auf großvolumige Bürotransaktionen in der Finanzmetropole fokussieren und in dieser Rolle an Team Leader Manuel Backfisch berichten.