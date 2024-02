Savills holt Britt Habermann als Director nach Berlin

Berlin: Britt Habermann hat zum 15. Februar 2024 die Position als Director und Teamleader der Industrial Agency bei Savills in Berlin übernommen. Nach der erfolgreichen Etablierung der Business Line an den Standorten in Köln, Düsseldorf und Hamburg wird Habermann ab sofort den Aufbau der Industrial Agency und die Positionierung für den Berliner Standort und der umliegenden Metropolregion federführend verantworten. Gleichzeitig startet Rainer Bornfleth als Associate Director in ihrem Team in der Hauptstadt.

Britt Habermann ist seit über 25 Jahren in der Immobilienbranche tätig und leitete als Teamleader ab 2002 die Industrial Agency bei JLL. 2021 übernahm sie dort zudem die Position als Senior Executive der Industrial Agency, bevor sie im August desselben Jahres als Director Advisory & Transaction Services zu CBRE wechselte. Zuletzt war Habermann seit 2022 als Partner sowie Head of Logistics Region East bei Cushman & Wakefield tätig. Dort agierte auch Rainer Bornfleth zuletzt als Associate, zuvor war er bei Logivest.